Follia in Venezia rissa in viale Caprera a colpi di machete e lanci di sedie | un ferito portato all' ospedale

A Venezia, alcuni stranieri si sono affrontati a colpi di machete e sedie in viale Caprera, causando un ferito che è stato portato in ospedale. La rissa è scoppiata poco prima di mezzogiorno, quando le persone coinvolte hanno iniziato a litigare furiosamente in mezzo alla strada. Uno di loro è stato ferito gravemente e ora si trova sotto le cure dei medici. Testimoni raccontano di aver sentito urla e di aver visto i combattenti brandire armi per alcuni minuti.

Scene di ordinaria follia quelle accadute in Venezia, a pochi passi da piazza del Luogo Pio, dove alcuni stranieri, alcuni dei quali armati di machete, si sono affrontati in strada intorno all'ora di pranzo di oggi, martedì 17 febbraio. Secondo una prima ricostruzione sarebbero otto le persone coinvolte. Spetterà agli inquirenti ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, ma il gruppo si sarebbe affrontato con armi bianche e lancio di sedie tra via della Venezia e viale Caprera. Grande paura tra residenti e commercianti che si sono rinchiusi all'interno dei portoni e delle proprie attività.🔗 Leggi su Livornotoday.it

