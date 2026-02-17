Tramvia scatta il ribaltamento del cantiere in viale Giovine Italia VIDEO
Dopo il nuovo step dei lavori per la linea tramviaria per Bagno a Ripoli in viale Giannotti e nella zona di Gavinana, adesso è la volta di piazza Beccaria e di viale Giovine Italia. È partito nella serata di ieri, lunedì 16 febbraio, il ribaltamento del cantiere nel primo tratto di viale Giovine Italia tra piazza Beccaria e via Duca degli Abruzzi. La nuova fase dei lavori prevede la realizzazione della sede tramviaria sul lato dell’Archivio di Stato con la viabilità traslata sul lato opposto del viale, sempre con due corsie disponibili. Tramvia, nuova fase dei cantieri a Gavinana. I commercianti e residenti: "Disagi continui" VIDEO🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Tramvia Firenze: cambia cantiere nel viale Giovine Italia. Via ai lavori anche nel viale Europa. Nuova viabilitàLa tramvia di Firenze interrompe i lavori nel tratto tra piazza Beccaria e via Duca degli Abruzzi, perché si sta preparando il ribaltamento del cantiere previsto per lunedì 16 febbraio 2026.
Tramvia, nuovo avanzamento dei lavori tra viale Giovine Italia e viale EuropaI lavori della tramvia tra viale Giovine Italia e viale Europa avanzano ancora, e lunedì 16 febbraio si svolgerà un nuovo intervento.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Tramvia, da domani sera nuova fase dei lavori a Gavinana; Tramvia: dal 12 febbraio arrivano i lavori in via Poggio Bracciolini; Tramvia, cambiano le corsie in viale Giovine Italia. I nuovi provvedimenti per la viabilità; Nuovo avanzamento dei lavori della tramvia per Bagno a Ripoli.
Tramvia: dal 12 febbraio arrivano i lavori in via Poggio BraccioliniScatta il ribaltamento del cantiere nel primo tratto di viale Giannotti. Lavori di Publiacqua in lungarno Vespucci ... nove.firenze.it
Tramvia, nuova fase dei lavori sui lungarni Pecori Giraldi-del Tempio-Colombo: ribaltamento dei cantieriA Firenze vanno avanti i lavori di realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Dalle 21 di oggi, venerdì 6 febbraio, scatta la nuova fase della cantierizzazione sulla direttrice lungarno ... 055firenze.it
#tramviaFI Libertà/Bagno a Ripoli, nuovi cantieri in arrivo. Oggi in programma il ribaltamento del cantiere nel primo tratto di viale Giovine Italia (cantiere C2) tra piazza Beccaria e via Duca degli Abruzzi. youtu.be/LaGhhPvRbKgsi… @CittaMetro_FI @muovers x.com
-4 alla prima grande sfilata del Carnevale di Vercelli 2026! Domenica 15 febbraio si parte alle . con il primo corso mascherato! : partenza da Piazza Pajetta, Via Goito, C.so S.Martino, Via Giovine Italia, Largo D’Azzo e ritorno in facebook