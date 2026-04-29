Venezi rompe il silenzio | ‘Alla Fenice denigrazioni e isolamento’

Venezi ha deciso di parlare dopo essere stato licenziato dalla Fenice, descrivendo il suo percorso e le vicende che hanno portato alla sua uscita. Nel colloquio con il Corriere, ha commentato le critiche rivolte al suo curriculum e ha spiegato le tensioni interne che, secondo lui, hanno contribuito alla decisione di interrompere il rapporto di lavoro. La sua versione si inserisce in un quadro di confronti e accuse tra le parti coinvolte.

Venezi racconta la sua versione al Corriere dopo il licenziamento dalla Fenice. Parla delle critiche al suo curriculum e delle tensioni interne che hanno portato al licenziamento. La direttrice dice si essere stata bullizzata, isolata e strumentalizzata dalla politica Intervistata telefonicamente dalCorriere della Sera,Beatrice Venezisi apre per la prima volta dopo illicenziamento dalTeatro La Fenice. La sua posizione comedirettrice d’orchestraè stata, per mesi, bersaglio dicriticheper i dubbi sulla solidità del suo curriculum rispetto all’incarico. Ledichiarazionirilasciate al quotidiano argentinoLa Naciónsono state poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso, portando alla rottura definitiva.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Venezi rompe il silenzio: ‘Alla Fenice denigrazioni e isolamento’ Notizie correlate Beatrice Venezi rompe il silenzio: "Alla Fenice risponderò in modo opportuno, io bullizzata dalle maestranze"Beatrice Venezi rompe il silenzio all'indomani del suo 'licenziamento" dal teatro La Fenice. Venezi rompe il silenzio: «Calunniata per mesi, non piaccio alla Casta»Dopo poco più di 24 ore dalla notizia del suo sollevamento dall'incarico di direttrice musicale e dello stop a qualsiasi collaborazione con il Teatro... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Beatrice Venezi rompe il silenzio: Alla Fenice risponderò in modo opportuno, io bullizzata dalle maestranze; Venezi rompe il silenzio: Calunniata per mesi, non piaccio alla Casta; Venezi rompe il silenzio: Decisione della Fenice andrà chiarita. Gli orchestrali mi hanno offesa e bullizzata; Beatrice Venezi licenziata dalla Fenice, io bullizzata per mesi, sui social insulti e minacce per gli orchestrali. Beatrice Venezi dopo l’addio alla Fenice: Sono stata bersaglio di odio. La politica? Mi ha usata e poi lasciata solaLa direttrice d'orchestra affronta il nodo più delicato, quello del rapporto con la politica e in particolare con Giorgia Meloni ... dire.it Beatrice Venezi rompe il silenzio: Alla Fenice risponderò in modo opportuno, io bullizzata dalle maestranzeLa nota della 36enne maestra lucchese, che lo scorso 22 settembre era stata designata direttrice musicale a partire dal 1 ottobre 2026 ... ilgiornale.it Beatrice Venezi rompe il silenzio dopo il licenziamento anticipato dalla Fenice. E affida al Corriere la propria versione di una crepa che, a suo dire, si è aperta da lontano. “Sono stata fatta carne da macello, nessuno mi ha tutelata”, dice la direttrice d’orchestra, - facebook.com facebook Venezi, Stefani: «Le polemiche non servono a nulla, auspico che alla Fenice torni la serenità» x.com