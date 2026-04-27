Venezi rompe il silenzio | Calunniata per mesi non piaccio alla Casta

Dopo essere stata sollevata dall'incarico di direttrice musicale e aver interrotto ogni collaborazione con il Teatro La Fenice, Beatrice Venezi ha deciso di parlare. A poco più di ventiquattro ore dalla comunicazione ufficiale, la musicista ha diffuso una nota stampa in cui si dice vittima di calunnie e accusa di non piacere alla Casta. La sua dichiarazione arriva in un momento di tensione nel mondo della musica.