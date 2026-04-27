Venezi rompe il silenzio | Calunniata per mesi non piaccio alla Casta
Dopo essere stata sollevata dall'incarico di direttrice musicale e aver interrotto ogni collaborazione con il Teatro La Fenice, Beatrice Venezi ha deciso di parlare. A poco più di ventiquattro ore dalla comunicazione ufficiale, la musicista ha diffuso una nota stampa in cui si dice vittima di calunnie e accusa di non piacere alla Casta. La sua dichiarazione arriva in un momento di tensione nel mondo della musica.
Dopo poco più di 24 ore dalla notizia del suo sollevamento dall'incarico di direttrice musicale e dello stop a qualsiasi collaborazione con il Teatro La Fenice, Beatrice Venezi rompe il silenzio e contrattacca con una nota stampa. Segnalando di aver ricevuto comunicazione della risoluzione del.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Notizie correlate
Beatrice Venezi: “Mai mancato di rispetto a nessuno, io invece sono stata bullizzata. Non piaccio alla Casta perché mi sono fatta da sola”Roma, 17 aprile 2026 – "Prendo atto della dichiarazione del sovrintendente Nicola Colabianchi e della decisione della Fondazione Teatro La Fenice,...
Venezi parla dopo il licenziamento dalla Fenice: «Il mio successo non piace alla Casta: bullizzata per mesi, devono chiarire»Dice di «prendere atto» Beatrice Venezi che però aspetta di conoscere i motivi del suo licenziamento di fatto dal teatro La Fenice di Venezia.
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Calcio, Ranieri rompe il silenzio: Roma unita per l’obiettivo; A breve saprete la verità, Barbara d’Urso rompe il silenzio sulla causa contro Mediaset; Christina Applegate rompe il silenzio dopo il ricovero in ospedale; Inchiesta escort a Milano, Leão rompe il silenzio: Sono totalmente estraneo, agirò per vie legali.
Beatrice Venezi rompe il silenzio dopo il licenziamento: Offesa e bullizzata dagli orchestrali per mesiBeatrice Venezi rompe il silenzio il giorno dopo il suo licenziamento dal Teatro La Fenice. Sono stata offesa e bullizzata dagli orchestrali negli ultimi mesi rivela la direttrice d’orchestra in una ... affaritaliani.it
Beatrice Venezi rompe il silenzio: Alla Fenice risponderò in modo opportuno, io bullizzata dalle maestranzeLa nota della 36enne maestra lucchese, che lo scorso 22 settembre era stata designata direttrice musicale a partire dal 1 ottobre 2026 ... msn.com
Beatrice Venezi rompe il silenzio: "Alla Fenice risponderò in modo opportuno, io bullizzata dalle maestranze" - facebook.com facebook
La Fenice rompe con Beatrice Venezi, i festeggiamenti di pubblico e maestranze. Applausi per la cancellazione di "ogni collaborazione" #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… x.com