Beatrice Venezi rompe il silenzio | Alla Fenice risponderò in modo opportuno io bullizzata dalle maestranze

Dopo il suo allontanamento dal teatro La Fenice, la direttrice d’orchestra ha deciso di parlare pubblicamente. In una nota, afferma di non aver mai mancato di rispetto ai lavoratori del teatro e denuncia di essere stata oggetto di offese e atteggiamenti intimidatori da parte di alcuni orchestrali negli ultimi mesi. La questione ha attirato l’attenzione della stampa e degli addetti ai lavori, che attendono ulteriori sviluppi.

Beatrice Venezi rompe il silenzio all'indomani del suo 'licenziamento" dal teatro La Fenice. In una nota la direttrice d'orchestra sostiene di "non aver mai mancato di rispetto a lavoratori di nessun teatro" e racconta: "Sono stata offesa e bullizzata dagli orchestrali negli ultimi mesi". La nota della 36enne maestra lucchese, che lo scorso 22 settembre era stata designata direttrice musicale a partire dal 1 ottobre 2026 inizia così: "Prendo atto della dichiarazione del sovrintendente Nicola Colabianchi e della decisione della Fondazione Teatro La Fenice, che andrà comunque chiarita nelle motivazioni e a cui si dovrà rispondere in modo opportuno".🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Beatrice Venezi rompe il silenzio: "Alla Fenice risponderò in modo opportuno, io bullizzata dalle maestranze" Venezia, orchestrali della Fenice protestano contro la nomina di Beatrice Venezi. LaPresse Notizie correlate Beatrice Venezi parla dopo il licenziamento dalla Fenice: «Il mio successo non piace alla Casta: bullizzata per mesi, devono chiarire»Dice di «prendere atto» Beatrice Venezi che però aspetta di conoscere i motivi del suo licenziamento di fatto dal teatro La Fenice di Venezia. Beatrice Venezi dopo l’annuncio del teatro La Fenice: “Diffamata e bullizzata, mai mancato di rispetto ai lavoratori”Home > Spettacoli > Musica > Beatrice Venezi dopo l’annuncio del teatro La Fenice: “Diffamata e bullizzata, mai mancato di rispetto ai lavoratori” La... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La Fenice rompe con Beatrice Venezi: annullate tutte le collaborazioni future; La Fenice rompe con Beatrice Venezi, stop alle collaborazioni; La Fenice rompe con Venezi: 'Stop alle collaborazioni future'; La Fenice rompe con Venezi: Stop collaborazioni. Giuli: Ora basta strumentalizzare. Beatrice Venezi rompe il silenzio: Alla Fenice risponderò in modo opportuno, io bullizzata dalle maestranzeLa nota della 36enne maestra lucchese, che lo scorso 22 settembre era stata designata direttrice musicale a partire dal 1 ottobre 2026 ... ilgiornale.it Beatrice Venezi rompe il silenzio dopo il licenziamento: Offesa e bullizzata dagli orchestrali per mesiBeatrice Venezi rompe il silenzio il giorno dopo il suo licenziamento dal Teatro La Fenice. Sono stata offesa e bullizzata dagli orchestrali negli ultimi mesi rivela la direttrice d’orchestra in una ... affaritaliani.it La direttrice d’orchestra rompe il silenzio e chiede chiarimenti per il suo licenziamento dalla Fondazione Teatro La Fenice. “In Italia essere giovane è un handicap, e poi donna un aggravante” Leggi l'articolo #BeatriceVenezi - facebook.com facebook Beatrice Venezi è stata cacciata in malo modo dal Teatro La Fenice. E no, non è “solo” una questione artistica: qui il punto è politico e culturale. x.com