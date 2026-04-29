Venezi dopo il licenziamento | Serena ma colpita alla Fenice ostilità e disparità di trattamento

Beatrice Venezi, direttrice d’orchestra, ha dichiarato di sentirsi «serena» dopo il suo licenziamento, anche se si è detta colpita dalla situazione. La stessa ha riferito di aver affrontato ostilità e disparità di trattamento alla Fenice, dove lavorava. La musicista è stata raggiunta telefonicamente da un giornale mentre si trovava a Los Angeles.

Le parole della Direttrice. Beatrice Venezi, raggiunta telefonicamente da Corriere della Sera mentre si trova a Los Angeles, dice di essere «serena». Aggiunge di aver ricevuto «migliaia di messaggi, mail e commenti social» e parlando di un’«ondata di affetto dall’Italia e dall’estero» dopo l’esplosione mediatica della notizia. Alla domanda su come preferisca essere chiamata, ha chiarito che in quel contesto «Beatrice va benissimo». Riguardo al licenziamento dalla Fenice di Venezia, arrivato dopo l’intervista concessa al quotidiano argentino La Nación, ha respinto l’accusa di aver parlato di nepotismo, sostenendo di non aver «accusato nessuno».🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Venezi dopo il licenziamento: «Serena ma colpita, alla Fenice ostilità e disparità di trattamento» Notizie correlate Venezi parla dopo il licenziamento dalla Fenice: «Il mio successo non piace alla Casta: bullizzata per mesi, devono chiarire»Dice di «prendere atto» Beatrice Venezi che però aspetta di conoscere i motivi del suo licenziamento di fatto dal teatro La Fenice di Venezia. Beatrice Venezi parla dopo il licenziamento dalla Fenice: «Il mio successo non piace alla Casta: bullizzata per mesi, devono chiarire»Dice di «prendere atto» Beatrice Venezi che però aspetta di conoscere i motivi del suo licenziamento di fatto dal teatro La Fenice di Venezia. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Beatrice Venezi dopo il licenziamento: Offesa e bullizzata per mesi. Mi sono fatta da sola, non piaccio alla Casta; Beatrice Venezi dopo il licenziamento dal teatro La Fenice: Prendo atto della decisione che andrà motivata. Sono stata diffamata, calunniata, offesa e bullizzata per mesi; Venezi: Io sgradita alla casta. Il Pd: brutta pagina per la cultura; Fenice, un coro di applausi per il licenziamento di Venezi: Ora ripartiamo. CARNE MACELLO Beatrice Venezi all’attacco dopo il licenziamento: «Mi hanno resa carne da macello»Venezi parla apertamente di «bullismo e fango sulla mia carriera», descrivendo un ambiente lavorativo diventato insostenibile ... statoquotidiano.it Beatrice Venezi verso battaglia legale dopo il licenziamento dalla Fenice, scontro anche sul precontrattoLa direttrice d’orchestra valuta azioni giudiziarie su più fronti: contestata la risoluzione dell’incarico La rottura tra Beatrice Venezi e il Teatro La Fenice rischia di sfociare in una vera e propri ... adnkronos.com Scosse di terremoto dopo la revoca dell’incarico di Beatrice Venezi al Teatro La Fenice di Venezia, la direttrice denuncia un clima di tensione e "bullismo" che si starebbe protraendo da mesi. Venezi ha spiegato di aver appreso della decisione del suo licenzia - facebook.com facebook Caso #Venezi, i sindacati della #Fenice: «Minacce di morte ai lavoratori dopo il licenziamento» x.com