Venezi parla dopo il licenziamento dalla Fenice | Il mio successo non piace alla Casta | bullizzata per mesi devono chiarire

Beatrice Venezi ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il suo licenziamento dal teatro La Fenice di Venezia. La direttrice d’orchestra ha affermato di voler conoscere i motivi che hanno portato alla sua uscita e ha commentato di aver subito pressioni e critiche nel corso del suo incarico. La sua posizione si basa sulla volontà di chiarire i fatti e di capire cosa abbia determinato la decisione del teatro.

Dice di «prendere atto» Beatrice Venezi che però aspetta di conoscere i motivi del suo licenziamento di fatto dal teatro La Fenice di Venezia. Rimozione che Venezi sottolinea aver saputo dalle notizie pubblicate dall’Ansa, senza che nessuno la contattasse. Solo dopo avrebbe ricevuto una comunicazione formale arrivata dal sovrintendente Nicola Colabianchi. In una nota tanto fredda quanto combattiva, la direttrice d’orchestra scrive: «Prendo atto della dichiarazione del sovrintendente Nicola Colabianchi e della decisione della Fondazione Teatro La Fenice, che andrà comunque chiarita nelle motivazioni e a cui si dovrà rispondere in modo opportuno».🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate La Fenice, parla la direttrice Venezi: "Mai irrispettosa. Io calunniata e bullizzata""Mai sono mancata e mai mancherò di rispetto ai lavoratori di nessun teatro, a differenza di quanto invece ho ricevuto dai lavoratori de La Fenice... Beatrice Venezi dopo l’annuncio del teatro La Fenice: “Diffamata e bullizzata, mai mancato di rispetto ai lavoratori”Home > Spettacoli > Musica > Beatrice Venezi dopo l’annuncio del teatro La Fenice: “Diffamata e bullizzata, mai mancato di rispetto ai lavoratori” La... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La Fenice, atto finale: Beatrice Venezi fuori scena dopo mesi di attrito; Un altro scontro tra Venezi e l'orchestra della Fenice. Ma il sovrintendente risponde; Il Teatro La Fenice licenzia Beatrice Venezi: Annullata ogni collaborazione dopo l'accusa di nepotismo all'orchestra; La Fenice licenzia Beatrice Venezi dopo le polemiche: annullate tutte le collaborazioni future. Venezi parla dopo il licenziamento dalla Fenice: «Il mio successo non piace alla Casta: bullizzata per mesi, devono chiarire»Dice di «prendere atto» Beatrice Venezi che però aspetta di conoscere i motivi del suo licenziamento di fatto dal teatro La Fenice di Venezia. Rimozione che Venezi sottolinea aver saputo dalle notizie ... msn.com La Fenice, parla la direttrice Venezi: Mai irrispettosa. Io calunniata e bullizzataMai sono mancata e mai mancherò di rispetto ai lavoratori di nessun teatro, a differenza di quanto invece ho ricevuto dai lavoratori de ... iltempo.it Il caso Beatrice Venezi: le reazioni il giorno dopo la clamorosa rottura col Teatro La Fenice. Colabianchi parla di scelta obbligata dalle dichiarazioni lesive. Soddisfatti i sindacati "stop doveroso" dicono, e chiedono le dimissioni del sovrintendente. x.com +++Ultim'ora+++ La Fondazione Teatro La Fenice di Venezia ha deciso di annullare tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi. La nota ufficiale, firmata dal sovrintendente Nicola Colabianchi, parla di "reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche" - facebook.com facebook