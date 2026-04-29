Beatrice Venezi, nota direttrice d’orchestra, ha accusato la destra di averla usata e poi abbandonata, riferendosi a un possibile isolamento politico da parte di figure di Fratelli d’Italia e della leader del partito. La musica e la politica si sono incontrate in questa vicenda, portando alla luce tensioni tra la professionista e alcuni esponenti del centrodestra. La dichiarazione ha suscitato reazioni nel mondo culturale e politico.

? Cosa sapere Beatrice Venezi accusa Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia di averla isolata politicamente.. L'ex direttrice del Teatro La Fenice rifiuta futuri incarichi politici dopo il tradimento.. Beatrice Venezi accusa Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia di averla sacrificata politicamente, dichiarando che l’assenza di una tessera di partito ha causato il suo isolamento e la trasformazione in un bersaglio facile per le critiche durante la sua gestione al Teatro La Fenice. L’ex direttrice del prestigioso teatro veneziano ha rotto il silenzio su un rapporto ormai logoro con la destra italiana, rivelando come la sua figura sia stata utilizzata come simbolo di rinnovamento prima di essere abbandonata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezi contro la destra: “Mi hanno usata e poi abbandonata

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Caso Venezi, l'ormai ex direttore musicale della #Fenice di #Veenzia minaccia battaglia legale. Intervistata dal Corriere della Sera, la musicista lancia accuse verso il sovrintendente che l'aveva scelta #IoSeguoTgr @TgrRai x.com

La direttrice d’orchestra, allontanata anticipatamente dal teatro di Venezia, sostiene al Corriere di avere subito per mesi “una campagna diffamatoria, fino al bullismo”. E guarda al passato: "Se tornassi indietro non cederei alla richiesta insistente della premier - facebook.com facebook