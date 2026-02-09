Lo sciatore britannico Gus Kenworthy ha ricevuto minacce di morte e insulti online dopo aver scritto un post contro l’Ice, l’agenzia statunitense per immigrazione e dogane. Kenworthy ha raccontato di essere stato minacciato di suicidio e di aver ricevuto messaggi pieni di odio sui social network. La sua denuncia mette in luce la crescente tensione tra sportivi e pubblico sui temi politici.

Lo sciatore freestyle britannico Gus Kenworthy ha denunciato di aver ricevuto minacce di morte e messaggi d’odio dopo aver pubblicato sui social un post critico nei confronti dell’Ice, l’agenzia statunitense per l’immigrazione e le dogane. L’episodio risale alla scorsa settimana, quando l’atleta ha condiviso sul proprio account Instagram un’immagine che mostrava la scritta “f*** ICE”, apparentemente tracciata nella neve. Kenworthy, 34 anni, nato in Inghilterra ma cresciuto negli Stati Uniti, è tornato sull’accaduto con un video pubblicato domenica sera. Nel filmato ha spiegato che, se da un lato molti messaggi ricevuti sono stati di sostegno e incoraggiamento, dall’altro una parte consistente dei commenti è stata caratterizzata da violenza verbale e minacce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi hanno detto di suicidarmi, mi hanno minacciato”, lo sciatore freestyle Kenworthy denuncia odio social dopo un suo post contro l’ICE

Approfondimenti su Gus Kenworthy

Il 25 gennaio 2026, a Minnesota, Alex Pretti è stato ucciso dagli agenti dell’Ice.

Silvia Munarin, esperta informatica, condivide la sua esperienza di essere stata rifiutata ai colloqui di lavoro a causa del suo ruolo di madre.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Gus Kenworthy

Argomenti discussi: Italia, Lynagh ritrova la Scozia dopo due anni: Quella vittoria fu un’emozione incredibile; Verissimo: Niscemi, Giovanni Lo Monaco: Mia madre in sogno mi ha detto di scappare via Video; Ghali: So che un mio pensiero non può essere espresso, so anche che un mio silenzio fa rumore; Sanremo 2026, Michele Bravi: 'Per la prima volta mia mamma mi ha detto che bella canzone'.

Franzoni: I messaggi dopo l'argento olimpico? Sinner e Jacobs mi hanno detto...Il nuovo fenomeno dello sci italiano racconta il giorno dopo il secondo posto nella discesa olimpica: Che stanchezza! Però quanti messaggi. Combinata? Ho scelto io Vinatzer ... msn.com

Mamma dimentica di pagare la gita scolastica: «Ho avuto un lutto, poi mi hanno detto che era troppo tardi. Mio figlio unico escluso»CONEGLIANO (TREVISO) - «Non sono riuscita a pagare la quota per la gita di mio figlio in tempo, e ora la scuola non gli permette più di partecipare». A ... ilmessaggero.it

Il medagliato olimpico di freestyle Gus Kenworthy ha postato una scritta fatta sulla neve con ehm... la sua urina come segno di protesta contro l’ICE di Trump, presente alle Olimpiadi di Milano Cortina per garantire la sicurezza della delegazione statunitense. G facebook