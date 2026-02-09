Questa settimana, la polemica sulla nomina di Beatrice Venezi alla Fenice di Venezia si accende ancora di più. Mentre alcuni la criticano e cercano di bloccarla, lei continua a incassare consensi e a incontrare le detenute, portando avanti il suo lavoro senza farsi distrarre dalle polemiche. Fuori dal palcoscenico, invece, si scatenano le proteste di chi si oppone alla sua nomina, alimentando un duello tra sostenitori e avversari.

Sul palco, i successi non mancano. Fuori, prosegue la caciara della sinistra, dei sindacati e degli “spillettisti” sfigati contro la nomina di Beatrice Venezi alla direzione artistica della Fenice di Venezia. L’ultima recita di “ Aufstieg und Fall Stadt Mahagonny” al Teatro Verdi di Trieste, replica finale prima di passare al nuovo incarico a Venezia, ha segnato l’ennesimo successo personale per la direttrice d’orchestra al centro con otto minuti di applausi. La sinistra insiste, Beatrice Venezi prosegue per la sua strada. Peccato che la sinistra continui a bersagliarla, p er fare da sponda ai sindacati del lirico di Venezia, mandando in avanti anche i parlamentari grillini, come Gaetano Amato, capogruppo del M5S in commissione cultura alla Camera, che l’altro giorno è tprna con un passato da attore in parte secondarie nelle fiction Rai, ha definito il caso Venezi la “cartina di tornasole” di come il governo gestisce opera e teatri lirici “con nomine calate dall’alto” e ha parlato di “macchina dell’amichettismo”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pucci out perché di destra, ma riparte anche l’offensiva contro la Venezi. Lei incassa un altro successo e incontra le detenute

A Pisa, anche i lavoratori del teatro si uniscono alla protesta contro la nomina di Beatrice Venezi alla direzione del Teatro La Fenice di Venezia.

