Veneto smantellata la banca illegale | allarme per le imprese

La Guardia di Finanza ha smantellato una banca clandestina che operava tra Padova e Venezia il 28 aprile. L’operazione ha portato alla scoperta di attività illegali legate a questa struttura non autorizzata, creando preoccupazione tra le imprese della zona. L’intervento ha coinvolto diverse unità e ha portato al sequestro di documenti e strumenti utilizzati dall'organizzazione. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata.

? Cosa sapere La Guardia di Finanza smantella una banca clandestina tra Padova e Venezia il 28 aprile.. Andrea Micalizzi chiede il potenziamento dell'Osservatorio regionale per proteggere le imprese venete.. La Guardia di Finanza ha smantellato un sistema illegale di prestiti e gestione finanziaria tra l’area industriale di Padova e il territorio veneziano il 28 aprile 2026, svelando una banca clandestina che mette a rischio la stabilità delle imprese locali. L’operazione, definita dalle autorità come un intervento di grande rilevanza, ha messo in luce come le organizzazioni criminali tentino di infiltrarsi nel cuore produttivo veneto. Il meccanismo scoperto sfrutta le fragilità economiche attuali, alimentate dalle tensioni che colpiscono i mercati internazionali, per offrire finanziamenti con condizioni estremamente pesanti e capestro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Veneto, smantellata la banca illegale: allarme per le imprese Notizie correlate Liquidità alle imprese colpite dal maltempo: Bvr Banca Veneto Centrale a sostegno degli agricoltoriL'istituto di credito ha varato una misura che prevede un'anticipazione finanziaria in collaborazione con Co. Brancaccio, 6 arresti: smantellata la discarica illegale? Cosa sapere Carabinieri e Nipaaf arrestano sei uomini per discarica illegale a Brancaccio, Palermo. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Banca clandestina smantellata dalla guardia di finanza, sequestri per 40 milioni; Smantellata banca clandestina di matrice cinese: blitz da 40 milioni - POP; Maxi operazione tra Padova e Venezia: smantellata rete di riciclaggio con banca parallela; Banca clandestina nel Padovano: maxi operazione della Guardia di Finanza, sequestri per oltre 40 milioni. Banca clandestina nel Veneto: 40 milioni riciclati nell’ombra. Smascherato il super?cartello cinese del denaro sporcoUna banca clandestina nel cuore del Veneto, milioni di euro riciclati come fossero spiccioli, società fantasma, usura al 120% e un giro di denaro nascosto in buste della spesa e scatole di scarpe. È u ... altovicentinonline.it Veneto Banca, ottomila ex soci accettano l’offerta di Pwc come ristoroSono circa ottomila, sugli oltre diecimila risparmiatori costituiti parte civile, gli ex soci di Veneto Banca intenzionati a chiudere con un accordo tombale di ristoro la loro posizione nel processo i ... corrieredelveneto.corriere.it Il prossimo giovedì, il Teatro Accademico di Castelfranco Veneto è lieto di presentare l'ultimo appuntamento che conclude la rassegna h ovvero , dedicata al teatro musicale. Il filosofo di campagna di Baldassarre - facebook.com facebook Che tempo farà sul #Veneto nelle prossime ore ce lo dice Giuseppe Mucci di Rai #Meteo #29aprile #IoSeguoTgr @TgrRai x.com