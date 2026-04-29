Brancaccio 6 arresti | smantellata la discarica illegale

A Brancaccio, nel quartiere di Palermo, sei persone sono state arrestate dai Carabinieri e dal Nipaaf nell’ambito di un’operazione contro una discarica illegale. Le forze dell’ordine hanno sequestrato materiali e documenti durante le perquisizioni. L’intervento si è concentrato sulla gestione di rifiuti non autorizzata nella zona. Le autorità stanno ora indagando sulle responsabilità degli arrestati e sull’eventuale impatto ambientale della discarica.

? Cosa sapere Carabinieri e Nipaaf arrestano sei uomini per discarica illegale a Brancaccio, Palermo.. Sequestrati 320 metri quadrati di area con miscelazione di rifiuti pericolosi e non.. Sei uomini tra i 31 e i 49 anni sono stati individuati dai carabinieri all’incrocio tra via Brasca e piazzetta Maredolce, nel cuore di Brancaccio, mentre gestivano un deposito illegale di 320 metri quadrati. L’operazione, che ha il coinvolgimento congiunto della stazione di Palermo Villagrazia e del personale del Nipaaf (Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale), ha messo in luce una realtà sommersa proprio tra i vicoli del quartiere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brancaccio, 6 arresti: smantellata la discarica illegale Notizie correlate Discarica abusiva fra i vicoli di Brancaccio, intervengono i carabinieri: 6 denunciatiUn’operazione congiunta dei carabinieri della stazione di Palermo Villagrazia e del personale del Nipaaf (Nucleo investigativo di polizia ambientale,... Bergamo: smantellata fabbrica illegale, 1 milione di sigaretteFabbrica di sigarette illegali scoperta in Bergamo: un milione di pezzi al giorno e un business da milioni di euro Una rete criminale in grado di...