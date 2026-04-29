Veneto nuovo bando rottamazione veicoli da 5 milioni di euro

La Regione Veneto ha pubblicato un nuovo bando da 5 milioni di euro destinato alla rottamazione di veicoli. L’obiettivo è incentivare la sostituzione dei mezzi più vecchi, contribuendo a ridurre le emissioni inquinanti. La misura si rivolge al settore produttivo e si inserisce in un piano più ampio di interventi sulla qualità dell’aria. La procedura rimane aperta fino a esaurimento delle risorse disponibili.

La Regione Veneto rafforza la propria strategia per il miglioramento della qualità dell’aria con un nuovo intervento rivolto al tessuto produttivo. Su proposta dell’assessora all’ambiente Elisa Venturini, la giunta regionale ha approvato il “Bando Rottamazione Veicoli 2026”, mettendo a.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: Giovani agricoltori, un nuovo bando da 28 milioni di euro European Urban Initiative, nuovo bando da 60 milioni di euroRoma, 2 marzo 2026 – La European urban initiative (Eui) ha aperto il suo quarto bando, con una dotazione indicativa di 60 milioni di euro. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Nuovo bando regionale Veneto per la rottamazione veicoli da 5 milioni di euro; Veneto, nuovo bando rottamazione veicoli da 5 milioni di euro; Bando da 5 milioni per la rottamazione dei veicoli aziendali (anche per noleggio e km 0); Aria più pulita in Veneto: 5 milioni per rottamare i veicoli aziendali. Veneto, nuovo bando rottamazione veicoli da 5 milioni di euroL'obiettivo è incentivare la sostituzione dei veicoli più inquinanti e consolidare il calo di Pm10 nell'aria, Venturini: «Sosteniamo anche noleggio e leasing» ... veronasera.it Nuovo bando regionale Veneto per la rottamazione veicoli da 5 milioni di euroLa Giunta regionale ha approvatoil nuovo Bando Rottamazione Veicoli 2026: uno stanziamento di 5 milioni di euro per accelerare il ricambio dei mezzi aziendali obsoleti e più inquinanti a favore di t ... ansa.it La prima pagina del Messaggero Veneto oggi in edicola - facebook.com facebook Dal 29 aprile al 3 maggio proseguono le mostre dell’asparago con stand, degustazioni, sport, musica e appuntamenti culturali. #Veneto #Treviso #Cronaca #Eventi x.com