Giovani agricoltori un nuovo bando da 28 milioni di euro

Il governo ha annunciato un nuovo bando da 28 milioni di euro destinato ai giovani agricoltori, in risposta alla difficoltà di trovare nuovi imprenditori nel settore. La misura mira a favorire il ricambio generazionale e a rafforzare le aziende agricole regionali. Le risorse saranno allocate per investimenti e formazione, con l’obiettivo di stimolare l’innovazione e aumentare la competitività. Nel dettaglio, il bando prevede anche agevolazioni per l’acquisto di terreni e macchinari. La scadenza per presentare le domande è fissata per il prossimo mese.

Il bando sarà pubblicato nelle prossime settimane. Le risorse rientrano nella programmazione regionale dello Sviluppo rurale 2023-2027 Più risorse per sostenere i giovani agricoltori, favorire il ricambio generazionale e rafforzare la competitività del sistema agroalimentare regionale. La Regione Emilia-Romagna mette in campo altri 28 milioni di euro con un nuovo bando, in uscita nelle prossime settimane, per promuovere l’insediamento di nuove imprese agricole guidate da under 40 e a consolidare il percorso di rinnovamento del settore. L’obiettivo è accompagnare l’ingresso di nuove competenze, stimolare lo sviluppo imprenditoriale e rafforzare la capacità del sistema produttivo regionale di innovare, crescere e affrontare le sfide economiche e ambientali dei prossimi anni, valorizzando al tempo stesso il ruolo strategico delle nuove generazioni per il futuro dell’agricoltura emiliano-romagnola.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

