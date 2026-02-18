Giovani agricoltori un nuovo bando da 28 milioni di euro
Il governo ha annunciato un nuovo bando da 28 milioni di euro destinato ai giovani agricoltori, in risposta alla difficoltà di trovare nuovi imprenditori nel settore. La misura mira a favorire il ricambio generazionale e a rafforzare le aziende agricole regionali. Le risorse saranno allocate per investimenti e formazione, con l’obiettivo di stimolare l’innovazione e aumentare la competitività. Nel dettaglio, il bando prevede anche agevolazioni per l’acquisto di terreni e macchinari. La scadenza per presentare le domande è fissata per il prossimo mese.
Il bando sarà pubblicato nelle prossime settimane. Le risorse rientrano nella programmazione regionale dello Sviluppo rurale 2023-2027 Più risorse per sostenere i giovani agricoltori, favorire il ricambio generazionale e rafforzare la competitività del sistema agroalimentare regionale. La Regione Emilia-Romagna mette in campo altri 28 milioni di euro con un nuovo bando, in uscita nelle prossime settimane, per promuovere l’insediamento di nuove imprese agricole guidate da under 40 e a consolidare il percorso di rinnovamento del settore. L’obiettivo è accompagnare l’ingresso di nuove competenze, stimolare lo sviluppo imprenditoriale e rafforzare la capacità del sistema produttivo regionale di innovare, crescere e affrontare le sfide economiche e ambientali dei prossimi anni, valorizzando al tempo stesso il ruolo strategico delle nuove generazioni per il futuro dell’agricoltura emiliano-romagnola.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Agricoltura, nuovo bando da 28 milioni per giovani imprenditori agricoliIl governo ha aperto un nuovo bando da 28 milioni di euro destinato ai giovani imprenditori agricoli, dopo aver constatato il calo di nuove iscrizioni tra i giovani del settore.
**Fondazione Cariverona promuove progetti sportivi e culturali per giovani con un bando da due milioni di euro**La Fondazione Cariverona ha aperto un nuovo bando da due milioni di euro per finanziare progetti sportivi e culturali dedicati ai giovani tra i 6 e i 18 anni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Giovani Agricoltori: cambiano i requisiti formativi dal 2026; Giovani agricoltori: nuova definizione ai fini PAC; Nuovi requisiti per i giovani agricoltori: cosa cambia dopo il Decreto MASAF; Ricambio generazionale, il nodo della terra frena i giovani agricoltori italiani.
Agricoltura, nuovo bando da 28 milioni per giovani imprenditori agricoliL’assessore Mammi: Una misura strategica per promuovere l’ingresso dei giovani e rafforzare il sistema agricolo regionale. Sostenere le nuove generazioni significa costruire il futuro e la forza del ... ravennatoday.it
I giovani tornano ai campi: un fenomeno anche brescianoIn Italia, dall’inizio degli anni Duemila, il mondo agricolo nel suo complesso ha saputo riguadagnare e mantenere una rilevanza economica e occupazionale attraverso la capacità delle aziende di rinnov ... giornaledibrescia.it
Fino al 2 marzo 2026 è possibile fare domanda per il bando “Insediamento giovani agricoltori”, con cui la Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso fondi europei, concede un sostegno a giovani imprenditori agricoli fino a 40 anni di età che si insediano per la p facebook
Ricambio generazionale, il nodo della terra frena i giovani agricoltori italiani ilsole24ore.com/art/ricambio-g… x.com