European Urban Initiative nuovo bando da 60 milioni di euro

La European Urban Initiative ha annunciato l'apertura del suo quarto bando, destinato a finanziare progetti urbani in tutta Europa. La somma complessiva disponibile ammonta a circa 60 milioni di euro. La scadenza per la presentazione delle domande è stata comunicata recentemente e le richieste di finanziamento devono essere presentate secondo le modalità stabilite dall'iniziativa.

Roma, 2 marzo 2026 – La European urban initiative (Eui) ha aperto il suo quarto bando, con una dotazione indicativa di 60 milioni di euro. L’obiettivo è finanziare città e aggregazioni di autorità urbane con almeno 25.000 abitanti per sperimentare, in contesti reali, soluzioni nuove rispetto al proprio territorio su sfide come clima, casa, inclusione sociale, sicurezza, mobilità e digitalizzazione, anche se già testate altrove nell’Unione o fuori dall’Ue. Il progetto si inserisce nel quadro della politica di coesione 2021-2027, che prevede 24 miliardi di euro del Fesr destinati allo sviluppo urbano sostenibile, definiti in collaborazione con le città sulla base delle loro strategie locali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - European Urban Initiative, nuovo bando da 60 milioni di euro European Urban Initiative: al via il quarto bando per finanziare progetti di innovazione urbanaSanità, Fernando Errico (Forza Italia): “All’Ospedale San Pio carenza di personale e criticità nei servizi di emergenza. Leggi anche: Giovani agricoltori, un nuovo bando da 28 milioni di euro