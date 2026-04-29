Venerdì 1 maggio pranzo a La Roccola

Venerdì 1 maggio si è svolto un pranzo presso il ristorante La Roccola. Nell’orto del locale sono comparsi i primi fiori di zucca, che rappresentano un ingrediente tipico della stagione primaverile. Questi fiori vengono raccolti freschi e utilizzati nelle specialità del menu del ristorante. La presenza dei fiori di zucca segna l’inizio della stagione delle verdure di primavera per la cucina locale.

Nell’orto sono sbocciati i primi fiori di zucca: un ingrediente delicato e buonissimo, perfetto per le ricette di primavera. In menù un risotto dal cuore morbido, impreziosito dal profumo dello zafferano per dare il benvenuto a maggio! Menù degustazioneAntipastoI nostri affettati Le nostre.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Il pranzo del sabato a La Roccola di Cinto EuganeoUn menù degustazione per gustare tutta la bontà e la ricchezza della primavera euganea. Il pranzo della domenica a La Roccola di Cinto EuganeoUn menù degustazione per gustare tutta la bontà e la ricchezza della primavera euganea. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Primo Maggio 2026. Le iniziative nei Circoli Arci di Firenze e provincia; Festival della Cicoria; Festa di Primavera 2026 a Valsanzibio; Terni, il pranzo del Primo Maggio: Momento conviviale ed occasione di confronto sui temi del lavoro. Come cambiano gli orari di Atm per metro, tram e bus per il 1° MaggioPreviste modifiche agli orari e ai servizi di trasporto: tutte le informazioni relative ai mezzi per venerdì 1 e sabato 2 maggio ... milanotoday.it Il Bardot riapre il 1° maggio: un’estate di novità e grandi ospitiRedazionale Il Bardot si prepara a riaprire le porte il prossimo 1° maggio, inaugurando ufficialmente la stagione estiva con un concept rinnovato. Tra le principali novità figurano un nuovo menù,... V ... 24live.it Vibes ON. Emozioni a mille. Canta senza limiti. Venerdì 5 giugno Albaredo di Vedelago si accende con il live di Oltre Laura! Dalle 21.30 preparati a vivere tutta la magia di Laura Pausini in un TRIBUTE BAND LIVE SHOW Le hit che conosci a memoria - facebook.com facebook A Bergamo sfilata venerdì 1 maggio alle 10 dalla stazione. Cgil, Cisl e Uil: più tutele, salari adeguati e diritti nell’era dell’intelligenza artificiale. x.com