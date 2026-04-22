Tosca celebra le donne | esce il nuovo album Feminae

Un nuovo album dal titolo Feminae è stato pubblicato da Tosca, che ha anche annunciato un concerto dal vivo con ospiti speciali. Il progetto discografico si concentra sul tema delle donne e sarà presentato in un evento pubblico. La pubblicazione e la performance sono programmate per un pubblico di ascoltatori interessati a questa tematica.

Cosa: Pubblicazione del nuovo progetto discografico Feminae e presentazione dal vivo con ospiti d’eccezione.. Dove e Quando: Officina Pasolini a Roma, il 24 aprile 2026.. Perché: Per compiere un viaggio musicale e culturale incentrato sulla forza generativa dell’universo femminile, celebrando la libertà artistica di una delle voci più intense del panorama italiano.. La scena musicale italiana si prepara ad accogliere il ritorno di un’artista che ha fatto della ricerca e dell’eleganza la propria cifra stilistica. A sette anni di distanza dal suo ultimo fortunato lavoro in studio, Tosca torna a incantare il pubblico con un progetto che è molto più di una semplice raccolta di brani.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Tosca celebra le donne: esce il nuovo album Feminae Notizie correlate Tosca: il 24 aprile esce il nuovo album “Feminae”ROMA – È disponibile in pre-order il nuovo album di Tosca “Feminae”, che segna il ritorno dell’artista in BMG. Tosca riparte dalle donne: “Feminae”, il nuovo album a 7 anni da “Morabeza”, esplora pace e dialogo culturale.Tosca, la celebre cantautrice italiana, presenterà il suo nuovo album intitolato “Feminae” il prossimo 24 aprile.