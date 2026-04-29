Vendita cracking petrolchimico plauso della Regione | Ora trovare investitori

La Regione ha espresso soddisfazione per l'annuncio del ministro Adolfo Urso, che ha comunicato l'accordo con Eni per nominare un consulente incaricato di cercare acquirenti per il cracking di Versalis a Brindisi. Si tratta di un passaggio che, secondo le autorità locali, potrebbe facilitare l'ingresso di nuovi investitori nel settore. La decisione fa seguito a una serie di incontri tra le parti coinvolte nel progetto industriale.

BRINDISI - “L'annuncio del ministro Adolfo Urso sull'intesa con Eni per la nomina di un primario advisor incaricato di individuare possibili acquirenti per il cracking di Versalis a Brindisi rappresenta un passo avanti importante verso una politica industriale più razionale e lungimirante, in.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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