Fermati per un controllo in centro | in auto avevano quasi 3.000 euro di spesa rubata al Galassia

I carabinieri di Gorgonzola hanno fermato due uomini di 25 e 35 anni durante un controllo in centro. In auto avevano circa 3.000 euro di merce rubata dal negozio Galassia. I due sono stati arrestati con l’accusa di ricettazione. Sul luogo sono intervenuti anche i tecnici per i rilievi, mentre le forze dell’ordine hanno sequestrato la merce e avviato le indagini per ricostruire la provenienza del denaro e della merce.

I carabinieri di Gorgonzola (Milano) hanno fermato due uomini di 25 e 35 anni con l’accusa di ricettazione. L’operazione è avvenuta nella serata di sabato 18 aprile, durante un normale servizio di controllo nel centro della città. I militari hanno fermato un’auto sospetta e, dopo una.🔗 Leggi su Milanotoday.it You Only Need 180 Days To Become Rich | Robert Kiyosaki Notizie correlate Tre minorenni fermati: dormivano in auto rubata al centroUna notte di marzo nel cuore del Friuli ha tre adolescenti fermati mentre riposavano all’interno di un veicolo sottratto. Leggi anche: Fermati per un controllo, avevano un arsenale in auto: “Avete fatto bingo brigadié” (VIDEO) Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: VIDEO |Fermati in auto per un controllo, nascondevano 10 chili di cocaina: in arresto una coppia; Scandiano. Fermati per un controllo, in auto hanno un cutter e cocaina: denunciati; Fermati per un controllo, trovata arma clandestina: 50enne in carcere; Fermati su un’auto rubata, scattano due denunce. Fermati per un controllo in centro: in auto avevano quasi 3.000 euro di spesa rubataUn valore di quasi 3.000 euro tra alimentari e tecnologia: i carabinieri hanno scoperto la provenienza del carico dopo un fermo in centro città ... milanotoday.it Fermati per un controllo in auto, poi la scoperta: l’Arma trova cocaina e un martelloIn controllo stradale a Cadelbosco Sopra, i carabinieri nella tarda serata di martedì hanno fermato un veicolo con due persone a bordo. Un accertamento che è stato approfondito ulteriormente, al di ... ilrestodelcarlino.it Rachele e Saverio. De Nobili. Una finestra. Una rosa. Li ho fermati nel ferro, in miniatura, mentre aspettano di nascere grandi. Perché certi amori, anche nell'Ottocento a Catanzaro, meritano spazio per respirare. Questa è solo la prova costume. La tragedia ver - facebook.com facebook Ora anche i pescherecci si sono fermati per i rincari del gasolio, con probabili conseguenze per il mercato italiano x.com