vele classiche di puccini la deriva libra protagonista del raduno di barche storiche

La deriva Libra, un modello di International Lightning 19’ costruito in legno nel 1979 dal Cantiere De Vita e Pellegrino di Marsala, ha vinto la terza edizione delle Vele classiche di Puccini. La regata, organizzata dal Circolo Velico Torre del Lago Puccini, ha visto la partecipazione di barche storiche provenienti da diverse zone. La Libra ha conquistato il primo posto in questa competizione dedicata alle imbarcazioni d’epoca.

La deriva Libra, un modello di International Lightning 19’ costruito in legno nel 1979 dal Cantiere De Vita e Pellegrino di Marsala, si è aggiudicata la terza edizione delle Vele classiche di Puccini, organizzata dal Circolo Velico Torre del Lago Puccini. L’equipaggio era composto da Mario e Andrea Quaranta, padre e figlio, titolari del cantiere navale in legno Sibma Navale di Imperia. "È stato un evento molto divertente, con ottime condizioni per veleggiare – ha dichiarato il proprietario Alessandro Casano – il Lightning è un monotipo unico nel suo genere perché abbina le qualità della barca tecnica e sportiva con la possibilità di utilizzarla come daysailer".🔗 Leggi su Lanazione.it

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