Vele classiche di Puccini Regata sul Massaciuccoli sulle note di Turandot

Si sono svolte due giornate dedicate alla vela classica sul lago di Massaciuccoli, con regate che hanno visto protagoniste imbarcazioni storiche. Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto conoscere aspetti della cultura nautica e della storia locale, accompagnati da musica operistica ispirata a Puccini. Le giornate hanno combinato sport, musica e atmosfere antiche, offrendo un’occasione di scoperta del territorio e delle tradizioni legate al mare.

Due giornate di vela classica, cultura nautica, sport, storia, musica operistica, atmosfere antiche e scoperta del territorio. Torna, dal 25 al 26 aprile 2026, a Torre del Lago Puccini, la manifestazione internazionale “Le Vele Classiche di Puccini”, l’unico raduno di barche storiche organizzato nei luoghi dove ha vissuto e si è ispirato il famoso compositore lucchese Giacomo Puccini. Il Circolo Velico Torre del Lago Puccini, in collaborazione con Federazione Italiana Vela, inaugura la stagione delle barche classiche con due regate veliche non competitive. "A questa terza edizione – ricorda il presidente Massimo Bertolani – potranno... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vele classiche di Puccini. Regata sul Massaciuccoli sulle note di "Turandot" Leggi anche: Centenario di Turandot. Puccini alle Olimpiadi Cent’anni di ’Turandot’. Il grande omaggio a Giacomo Puccinidi Raffaella Parisi “Gentilissima signora sono lietissimo di annunciare che il di lei figlio Giacomo ha ottenuto oggi all’Accademia finale un... Temi più discussi: In Toscana le Vele Classiche di Puccini nel centenario della Turandot. Il programma 2026 - Saily; Le Vele Classiche di Puccini: terza edizione nel centenario della Turandot a Torre del Lago Puccini; Vele classiche di Puccini. Regata sul Massaciuccoli sulle note di Turandot; Vela d’epoca, in Toscana le Vele Classiche di Puccini nel centenario della Turandot. Le Vele Classiche di Puccini: terza edizione nel centenario della Turandot a Torre del Lago PucciniA Torre del Lago Puccini, la terza edizione de Le Vele Classiche di Puccini: due veleggiate non competitive, esposizioni di barche d’epoca, eventi culturali e celebrazione del centenario della Turando ... nauticareport.it Vela d'epoca, in Toscana le Vele Classiche di Puccini nel centenario della Turandot(Adnkronos) - Due giornate di vela classica, cultura nautica, sport, storia, musica operistica, atmosfere antiche e scoperta del territorio. Torna dal 25 al 26 aprile 2026 a Torre del Lago Puccini, in ... msn.com Vela d'epoca, in Toscana le Vele Classiche di Puccini nel centenario della Turandot x.com IN TOSCANA LE VELE CLASSICHE DI PUCCINI NEL CENTENARIO DELLA TURANDOT. PRESENTATO IL PROGRAMMA UFFICIALE 2026 Leggi tutto qui https://bit.ly/4cb2C8n Il Circolo Velico Torre del Lago Puccini ha presentato il programma ufficiale dell - facebook.com facebook