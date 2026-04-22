Vela paralimpica | il 25 e 26 aprile torna la Coppa Forte a Mare

A Brindisi si prepara la terza edizione della “Coppa Forte a Mare”, in programma il 25 e 26 aprile. La competizione vede nuovamente coinvolti atleti di vela paralimpica e sarà valida come tappa nazionale del Campionato Classe Hansa 303, per il secondo anno consecutivo. La manifestazione si svolge in una cornice che rafforza il ruolo della città come uno dei centri più attivi in Italia nel settore della vela paralimpica.

BRINDISI - La vela paralimpica torna protagonista a Brindisi con la 3ª edizione della “Coppa Forte a Mare”, che per il secondo anno consecutivo sarà valida come tappa nazionale del Campionato Classe Hansa 303, confermando la città come uno dei poli più attivi e riconosciuti in Italia per la vela.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Farfa, la Fiera torna il 25 e 26 aprile con degustazioni e spettacoli: il programma completoFara in Sabina, 9 aprile 2026 – Il 25 e 26 aprile torna uno degli appuntamenti più attesi del territorio sabino, la XXIV edizione della Fiera di... Scherma: la Coppa del mondo paralimpica torna al PalaCusE' ormai una classicissima della scherma internazionale in carrozzina, orgoglio e punto fermo di tutto il movimento italiano: la Coppa del Mondo... Tutti gli aggiornamenti Vela paralimpica: il 25 e 26 aprile torna la Coppa Forte a MareBrindisi ospita per il secondo anno consecutivo la tappa nazionale del Campionato Classe Hansa 303. La regata è organizzata dal Para Sailing Brindisi ... brindisireport.it Vela paralimpica/ ‘Santa’: Valia Galdi vince la tappa regionale Hansa 303Vela paralimpica/ ‘Santa’: Valia Galdi vince la tappa regionale Hansa 303 ... msn.com