Trofeo Taras 2026 successo per la prima edizione della vela d’altura a Taranto

Si è conclusa a Taranto la prima edizione del Trofeo Taras 2026, una regata di vela d’altura che ha visto la partecipazione di numerosi equipaggi provenienti da diverse località. La competizione si è svolta lungo le acque del Mar Grande, attirando l'attenzione di pubblico e appassionati. Al termine delle prove, gli equipaggi hanno festeggiato il successo della manifestazione tra gli applausi.

Tarantini Time Quotidiano Si è conclusa tra gli applausi e la soddisfazione degli equipaggi la prima edizione del Trofeo Taras 2026, la nuova manifestazione dedicata alla vela d’altura dell’Alto Ionio che ha trasformato le acque del Mar Grande e quelle intorno alle Isole Cheradi in un palcoscenico sportivo. Con sei prove regolarmente disputate e 16 imbarcazioni iscritte, l’evento ha confermato la vocazione marittima della città in un anno fondamentale che, anche per gli sport velici, guarda ai Giochi del Mediterraneo. Le sfide in acqua hanno fatto registrare un alto livello tecnico e continui cambiamenti nelle classifiche finali. La Torre dell’Orologio in piazza Fontana a Taranto, sede dell’associazione “Dal Mare”, ha ospitato la cerimonia di premiazione della prima edizione del Trofeo Taras. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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