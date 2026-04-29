Durante il Campionato Regionale di vela paralimpica a Chiavari, Valia Galdi ha conquistato la vittoria nella categoria singolo. La competizione si è svolta tra onde e vento, coinvolgendo diversi partecipanti. La gara si è conclusa con il suo successo, portando a termine la regata con il miglior tempo tra i concorrenti. La vittoria è stata ufficializzata al termine delle prove ufficiali della manifestazione.

? Cosa sapere Valia Galdi vince la classe singolo al Campionato Regionale di vela paralimpica a Chiavari.. L'evento con 20 atleti prepara la prossima tappa zonale prevista a Savona il 16 maggio.. Il vento leggero e le onde di Chiavari hanno condizionato la terza tappa del Campionato Regionale di Vela paralimpica della Classe Hansa 303, con la LNI Chiavari-Lavagna impegnata nell’organizzazione delle regate per singoli e doppi. Tra il sabato 25 aprile e la domenica, il campo di regata ligure ha ospitato 20 velisti impegnati in una sfida caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Se nella giornata di sabato la brezza debole ha dovuto fare i conti con un mare mosso, la domenica il problema è stato l’esiguità del vento, che ha causato quattro fuori tempo massimo durante la prima prova in doppio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vela paralimpica a Chiavari: trionfo di Valia Galdi tra onde e vento

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