Vela paralimpica | sfide e tattiche vincenti a Santa Margherita

Lo scorso sabato 18 aprile si è svolta a Santa Margherita la quinta edizione del campionato regionale di vela paralimpica, dedicata alla classe Hansa 303. La tappa è stata organizzata dalla Lega Navale Italiana locale e ha visto la partecipazione di diversi atleti. La manifestazione ha previsto varie prove in mare, con imbarcazioni adeguate alle esigenze dei velisti con disabilità.

La quinta edizione del campionato regionale di Vela paralimpica, dedicata alla classe Hansa 303, ha protagonista la tappa organizzata dalla LNI di Santa Margherita lo scorso sabato 18 aprile. La competizione, sostenuta dal CIP e con il patrocinio della Regione Liguria, ha messo in campo dodici imbarcazioni provenienti da diverse realtà locali, tra cui la LNI Chiavari, la LNI Genova Sestri, la LNI Savona, la LNI Varazze e la LNI La Spezia. Strategia e vento: l’evoluzione del campo di regata a Paraggi. Il sabato ha offerto condizioni tecniche impegnative, costringendo gli organizzatori a una mossa tattica fondamentale per garantire la regata. A causa di una forte corrente che ostacolava le manovre, il campo di gara è stato spostato quasi davanti a Paraggi per intercettare un refolo di brezza proveniente da sud.🔗 Leggi su Ameve.eu

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