La squadra di pallanuoto Evomet Vela Ancona disputerà sabato alle 16.30 al Passetto una partita di campionato contro la capolista Chiavari. L’incontro si svolgerà a porte chiuse. La sfida si inserisce nel campionato di Serie A2 maschile e rappresenta un appuntamento importante per la formazione locale.

Una “missione impossibile” per i ragazzi di coach Pieroni, contro un’avversaria che finora su 17 incontri ha centrato 16 vittorie e un pareggio ANCONA - La Evomet Vela Ancona torna in acqua sabato pomeriggio alle 16.30 al Passetto (a porte chiuse) per affrontare la capolista Chiavari. Una “missione impossibile” per i ragazzi di coach Pieroni, contro un’avversaria che finora su 17 incontri ha centrato 16 vittorie e un pareggio. I dorici escono però rinfrancati dalla vittoria di Nervi contro l’Arenzano di sabato scorso, tre punti fondamentali in chiave salvezza che permettono alla Vela di guardare ora la classifica con maggiore serenità, con 2 lunghezze di vantaggio sulla Metanopoli terzultima. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Pallanuoto A2 maschile, Evomet Vela Ancona sabato al Passetto contro il Chiavari capolista

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