Roma picchia e accoltella la compagna | arrestato 54enne per tentato omicidio
Una donna di 50 anni è finita in ospedale dopo essere stata picchiata e accoltellata dal suo compagno. L’uomo, un romano di 54 anni, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nell’abitazione in via Maggi. I vicini hanno chiamato le forze dell’ordine dopo aver sentito le urla e i colpi. Quando i carabinieri sono arrivati, hanno trovato la donna ferita e l’uomo in stato di arresto. La donna è stata
Ha rischiato di morire la donna di 50 anni che, nel tardo pomeriggio di ieri, è stata picchiata e accoltellata dal compagno, un 54enne romano, al culmine di un litigio avvenuto nell’abitazione della coppia, in via Maggi a Roma, nel quartiere Prenestino. L’uomo, dopo essersi allontanato dalla zona, è stato rintracciato dai carabinieri e arrestato per tentato omicidio. La 50enne ha riportato fratture multiple, ma non è in pericolo di vita. La violenta aggressione. L’allarme al 112 è scattato attorno alle ore 18 di giovedì 5 febbraio. Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione, il 54enne, in stato di ebbrezza, avrebbe dapprima colpito la compagna con pugni e poi con un coltello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondimenti su Roma Prenestino
Roma, picchia e accoltella la compagna: arrestato un 54enne
Un uomo di 54 anni è stato arrestato dopo aver picchiato e accoltellato la compagna, una donna di 50 anni.
Roma, accoltella e prende a pugni la compagna: arrestato per tentato omicidio
Un uomo di 54 anni ha accoltellato e picchiato la compagna di 50 anni in via Maggi, a Roma.
Ultime notizie su Roma Prenestino
Argomenti discussi: Accoltella la madre e la picchia per 20 euro: voleva i soldi per la droga; Accoltella e picchia la madre per i soldi della droga: 23enne arrestato a Pomezia; Vuole soldi per comprare la droga. La mamma: Devi farla finita con quella robaccia. Lui la picchia e la accoltella, paura vicino Roma; Roma, picchia e accoltella la madre che non vuole dargli i soldi per comprare la droga: arrestato.
Roma, picchia e accoltella la compagna: arrestato 54enne per tentato omicidioÈ accaduto ieri sera in un appartamento del quartiere Prenestino. L’uomo, dopo essersi allontanato, è stato rintracciato e arrestato. La donna ha riportato fratture multiple: non è in pericolo di vita ... msn.com
Roma, picchia e accoltella la moglie: arrestato per tentato omicidioSul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tor Pignattara che hanno avviato le indagini da cui è emerso che, poco prima, il compagno della donna, romano anche lui di 54 anni, in stato ... rainews.it
A Roma, nel quartiere di San Lorenzo, si vive nel terrore, specie se sei una mamma con bambini piccoli. C'è un Nordafricano che aggredisce le mamme, le picchia con una violenza inaudita. L'ultimo episodio è avvenuto lo scorso fine settimana: lo straniero ha facebook
Paura ad Acilia, picchia la compagna e la sequestra con un'amica in una baracca ift.tt/7X8OaBQ x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.