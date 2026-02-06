Roma picchia e accoltella la compagna | arrestato 54enne per tentato omicidio

Una donna di 50 anni è finita in ospedale dopo essere stata picchiata e accoltellata dal suo compagno. L’uomo, un romano di 54 anni, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nell’abitazione in via Maggi. I vicini hanno chiamato le forze dell’ordine dopo aver sentito le urla e i colpi. Quando i carabinieri sono arrivati, hanno trovato la donna ferita e l’uomo in stato di arresto. La donna è stata

Ha rischiato di morire la donna di 50 anni che, nel tardo pomeriggio di ieri, è stata picchiata e accoltellata dal compagno, un 54enne romano, al culmine di un litigio avvenuto nell’abitazione della coppia, in via Maggi a Roma, nel quartiere Prenestino. L’uomo, dopo essersi allontanato dalla zona, è stato rintracciato dai carabinieri e arrestato per tentato omicidio. La 50enne ha riportato fratture multiple, ma non è in pericolo di vita. La violenta aggressione. L’allarme al 112 è scattato attorno alle ore 18 di giovedì 5 febbraio. Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione, il 54enne, in stato di ebbrezza, avrebbe dapprima colpito la compagna con pugni e poi con un coltello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

