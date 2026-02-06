Roma accoltella e prende a pugni la compagna | arrestato per tentato omicidio

Un uomo di 54 anni ha accoltellato e picchiato la compagna di 50 anni in via Maggi, a Roma. L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio all’interno dell’appartamento della coppia. La donna è stata portata in ospedale, mentre l’uomo è stato arrestato per tentato omicidio. La polizia ha trovato l’uomo ancora sul posto e gli ha messo le manette.

L'aggressione nel pomeriggio in via Maggi. Un uomo di 54 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito brutalmente la compagna, una donna romana di 50 anni, all'interno della loro abitazione in via Maggi, a Roma. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di giovedì 5 febbraio, poco prima delle 18. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno trovato la donna con diverse ferite e l'hanno trasportata d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale San Giovanni. Ferite da coltello e fratture al volto. La vittima è attualmente ricoverata in osservazione e, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

