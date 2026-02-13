Servizi | aperture straordinarie della sede distaccata di Staffoli per le carte d' identità elettroniche

Il Comune di Santa Croce sull’Arno ha deciso di aprire in modo straordinario l’ufficio di Staffoli per facilitare il rilascio delle carte d’identità elettroniche, dopo che molti residenti hanno segnalato difficoltà ad accedere ai servizi durante le normali ore di apertura. In particolare, l’amministrazione ha fissato quattro date speciali, durante le quali i cittadini potranno recarsi all’ufficio senza appuntamento e ricevere assistenza per il rinnovo o la richiesta della Cie, anche se hanno ancora il modello cartaceo.

Il Comune di Santa Croce sull'Arno informa la cittadinanza residente nella frazione di Staffoli che, per agevolare il rinnovo o la richiesta della Cie - la carta d'identità elettronica - per chi possiede ancora il modello cartaceo, sono state previste quattro aperture straordinarie dell'ufficio comunale distaccato, in via Indipendenza 4, nei sabati mattina, fascia oraria 9 - 12. La carta d'identità cartacea cesserà infatti di essere definitivamente valida a livello nazionale ed europeo dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla scadenza indicata sul documento. Le aperture previste sono sabato 14 febbraio, sabato 7 marzo, sabato 11 aprile e sabato 16 maggio.

