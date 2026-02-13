Terni sei aperture straordinarie per la sostituzione delle carte d’identità elettroniche | LE GIORNATE INDIVIDUATE

A Terni, sei giornate di apertura straordinaria dell’ufficio anagrafe permetteranno ai cittadini di sostituire le carte d’identità elettroniche scadute dal 3 agosto. La decisione è stata presa per facilitare chi ha bisogno di aggiornare il documento prima di riprendere le normali attività quotidiane. In particolare, l’amministrazione comunale ha organizzato questi giorni speciali per ridurre i tempi di attesa e garantire un servizio più efficiente. La misura mira a evitare disagi ai cittadini, che ora potranno recarsi negli uffici senza appuntamento in date specifiche.

La CIE ha un costo di 22,50 euro e comprende anche le spese di spedizione e può essere effettuato preferibilmente con Bancomat o in contanti La direzione Affari Istituzionali del Comune di Terni rende noto che sono previste sei aperture straordinarie dell'anagrafe, per la sostituzione delle carte d'identità elettroniche non più valide dal 3 agosto. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di consentire il rilascio della CIE, esclusivamente ai cittadini ancora in possesso di carta d'identità cartacea scaduta o ancora in corso di validità. I cittadini si dovranno presentare presso la Hall di Corso del Popolo, 30 per prendere l'appuntamento.