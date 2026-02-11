Leone XIV rilancia l’importanza dei nonni e degli anziani ponte tra memoria e futuro

La Chiesa celebra domenica 26 luglio la sesta Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani. Papa Leone XIV ha scelto un versetto del profeta Isaia per ricordare il ruolo fondamentale di queste figure, considerate un ponte tra memoria e futuro. La festa si svolge nella ricorrenza dei santi Gioacchino ed Anna, nonni di Gesù, e il Papa sottolinea ancora una volta l’importanza di rispettare e valorizzare gli anziani nella società.

«Io invece non ti dimenticherò mai». È questo il versetto del profeta Isaia che Papa Leone XIV ha scelto per la sesta Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, in programma domenica 26 luglio, nella festa dei santi Gioacchino ed Anna, nonni di Gesù. Dietro una simile scelta biblica vi è molto più di un richiamo devozionale. È la denuncia di una società che ha fatto della marginalizzazione degli anziani una prassi oramai comune e accettata. Quasi la normalità. Perché gli anziani sono fondamentali. Il Papa parla di «benedizione», sì, ma i numeri raccontano una verità ancora più forte. E dicono che gli anziani sono il welfare sommerso di interi Paesi occidentali. 🔗 Leggi su Panorama.it

