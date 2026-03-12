Lo sguardo sugli anziani Indagine dei giovani scout sull’universo dei ’nonni’

I giovani del Clan Kelly del gruppo scout Garfagnana 1 di Castelnuovo hanno condotto un’indagine sulla quotidianità degli anziani. Per alcune settimane si sono trasformati in intervistatori e sociologi, intervistando diverse persone over 65 per raccogliere informazioni su abitudini, bisogni e desideri. L’obiettivo era approfondire la realtà degli anziani attraverso un lavoro di ricerca diretto e pratico.

Per qualche settimana si sono trasformati in intervistatori e sociologi i giovani del Clan Kelly del gruppo scout Garfagnana 1 di Castelnuovo per portare a temine una significativa indagine sulla quotidianità degli anziani per comprenderne abitudini, bisogni e desideri. I giovani protagonisti sono stati Andrea Poggetti, Luca Salotti, Stefano Pinagli, Chiara Musetti, Sofia Miglianti e Agata Coli, sotto la guida di Matteo Ferranti e Monica Santinelli. Dalle interviste è emerso innanzitutto un dato incoraggiante: la maggior parte degli anziani dedica tempo alla cura di sé e riesce a mantenersi attiva. L'attività più diffusa è la camminata, semplice ma preziosa occasione di movimento e socialità, seguita dalla cura dell'orto e del giardino.