calcio a 5 serie c biancorossi a segno ai playoff da secondi

Serie C1. Nell’ultimo turno di campionato il Forlì calcio a cinque ha centrato la qualificazione ai playoff imponendosi 9-8 sulla capolista Molinella, già promossa in B. Per il quintetto di Mingozzi a segno Giangrandi (3), De Lollis (2), Bellezza, Guardato, Benhya e Lebbaraa. Sabato, probabilmente alle 15.30, la semifinale dei playoff al PalaMarabini col Futsal Gatteo. Gli altri match: Fustal Gatteo-Celtic Boys Reggio Emilia 1-3, Fossolo-Shqiponja Guastalla 1-1, Real Casalgrande-Ponte Rodoni 3-0, Aposa Bologna-Saturno Guastalla 9-2, DueG Parma-Montale 3-6. Classifica finale: Molinella 61; Forlì 40; DueG Parma 39; Montale 38; Gatteo 37; Shqiponja Guastalla 35; Celtic Boys Reggio Emilia 32, Real Casalgrande 28; Ponte Rodoni 21; Saturno Guastalla 18; Fossolo 16; Aposa Bologna 7. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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