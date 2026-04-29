Varese è riconosciuta come la capitale del canottaggio, attirando atleti di diverse nazionalità, tra cui Cina e Canada. Le competizioni e gli allenamenti si svolgono sulle acque del lago, dove vengono preparati anche i talenti che rappresentano l’Italia a livello internazionale. La presenza di giovani rematori e di atleti esperti testimonia l’importanza di questa disciplina nella zona. Molti sognano di vedere uno stadio dedicato al remo, un luogo simbolo per gli appassionati.

di Andrea Gianni MILANO Per remare sul lago di Varese arrivano atleti dalla Cina, dal Canada o dal Regno Unito, grazie alle condizioni meteo e alle dimensioni della “pista“ d’acqua che sono l’ideale per allenarsi, ma anche per la posizione geografica, a pochi chilometri dall’aeroporto di Malpensa e al centro dell’Europa. Le società sportive nate sui laghi del Varesotto, dal passato glorioso o di più recente costituzione, sono la culla di campioni e giovani promesse del canottaggio, in un territorio che negli ultimi anni si è affermato come capitale italiana ed europea di uno sport "di nicchia" ma che conta migliaia di atleti e fan. "I grandi...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Varese, capitale del canottaggio. Dai bambini ai talenti azzurri: "Il sogno? Lo stadio del remo"

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