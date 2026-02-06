Milano si prepara a vivere un evento storico. Dopo quasi un secolo di vita, lo stadio di San Siro si trova di fronte a una svolta: ospiterà per la prima volta una cerimonia olimpica. Un momento inatteso per un luogo simbolo del calcio italiano, che ha visto passare grandi campioni, incontri indimenticabili e ora si apre a un’altra grande occasione. La città si sta organizzando per accogliere atleti, ospiti e pubblico in una giornata che resterà nella memoria.

Milano – Ha 99 anni, gli mancano solo sette mesi e 13 giorni per compiere un secolo di vita, ma una cerimonia olimpica non l’aveva mai ospitata. Partite di calcio, sì, migliaia, quasi tutte di Milan o Inter, le padroni di casa: la prima, proprio un derby, fu il 19 settembre 1926, vinsero i nerazzurri 6 a 3. Concerti, pure, quasi 200, a partire dal primo mitico show di Bob Marley nel 1980 fino ai 36 del re del Meazza, Vasco Rossi. Al centro del suo campo hanno pregato Papi (da Giovanni Paolo II a Francesco) e combattuto pugili (da Duilio Loi a Sandro Mazzinghi e Nino Benvenuti), si sono svolti musical (“I Promessi Sposi“ firmati Michele Guardì) e tenute partite di rugby tra gli Azzurri e i leggendari All Blacks, ma le Olimpiadi, pur essendo un impianto sportivo, quelle no, lo stadio di San Siro non le poteva annoverare tra le sue tante glorie ormai quasi centenarie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Siro e la cerimonia dei Giochi: dai fuoriclasse ai Papi, lo strano destino dello stadio ormai 99enne quasi al canto del cigno

Mariah Carey sarà la prima ospite internazionale a partecipare alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, prevista per il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano.

