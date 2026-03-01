Varese si conferma come capitale del canottaggio, grazie a un rapporto stretto tra le associazioni sportive e le istituzioni locali. Il lago di Varese viene riconosciuto come un asset strategico a livello globale, attirando regate e competizioni internazionali. La collaborazione tra gli organizzatori e i partecipanti continua a rafforzarsi, rendendo la città un punto di riferimento per questa disciplina.

Varese, 1 marzo – È una sinergia vincente che si conferma nel segno della visione internazionale: siglato l’accordo per il rinnovo decennale del Comitato organizzatore dei grandi eventi di canottaggio a Varese, l’organismo che dal 2011 ha trasformato il bacino varesino in una delle location imprescindibili per il canottaggio mondiale. Alla firma dell’atto costitutivo hanno partecipato i membri fondatori che guideranno la strategia del prossimo decennio: il sindaco di Varese Davide Galimberti alla guida, il presidente della Provincia Marco Magrini, il presidente della Canottieri Varese Paolo Consonni insieme al consigliere Claudio Minazzi e alla Federazione italiana canottaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Varese Capitale del canottaggio: “Il nostro lago ormai è un asset strategico globale”

