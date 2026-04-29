Vandalismo e ferocia | il parroco ipotizza l’ombra del male

Il parroco di Pré-Saint-Didier ha commentato i recenti atti di vandalismo avvenuti a Cesano Maderno e Frosinone, evidenziando un comportamento violento e distruttivo. Le autorità stanno indagando sugli episodi che hanno portato a danni alle proprietà e a situazioni di tensione nelle comunità locali. Le forze dell'ordine hanno avviato le verifiche, mentre la comunità si interroga sulle cause di questi gesti.

? Cosa sapere Don Rodolfo Granelli di Pré-Saint-Didier analizza i vandalismi a Cesano Maderno e Frosinone.. Il parroco collega le profanazioni di icone sacre alla presenza del maligno nella società.. Don Rodolfo Granelli, il parroco di Pré-Saint-Didier che celebra da cinquant’anni il suo sacerdozio, ha lanciato una riflessione profonda sulla crescente ondata di violenza e odio che sta colpendo la società contemporanea, interrogandosi sulla possibile influenza del maligno dietro episodi di ferocia inaudita. Il clima che si respira oggi non conosce confini, manifestandosi con una prepotenza che travalica ogni ambito della convivenza civile. Si tratta di un’aggressività trasversale che colpisce i legami familiari, le dinamiche lavorative, gli spazi sociali e persino i campi sportivi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vandalismo e ferocia: il parroco ipotizza l’ombra del male Notizie correlate Leggi anche: “La fiducia viene tradita, e fa male”, il parroco che voleva aiutare Elia Del Grande: “Mi sembrava una persona autentica” "Educare al bene all'ombra del male", convegno con l'Arcivescovo Castellucci e il Cardinale ZuppiL'appuntamento domani, sabato 14 marzo, nella chiesa di San Carlo a Modena, nell'ambito della rassegna "Modena capitale italiana del volontariato"...