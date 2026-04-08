Un sacerdote coinvolto in un procedimento legale ha dichiarato che la fiducia può essere tradita e provoca dolore. La sua intervista è stata rilasciata a Fanpage.it e riguarda un episodio in cui aveva cercato di aiutare un uomo, ritenendolo autentico. Il sacerdote ha spiegato di aver avuto una buona impressione della persona e di aver cercato di sostenerla, ma senza ulteriori dettagli sul caso legale.

“La fiducia viene tradita, e fa male”. A parlare con Fanpage.it è don Domenico Degiorgis, direttore della Caritas diocesana di Alba e cappellano della casa circondariale, che ha conosciuto Elia Del Grande durante il periodo di semilibertà nella casa-lavoro di Alba (Cuneo) da dove il triplice omicida è fuggito. Il sacerdote racconta di un rapporto sincero con l’uomo, che nei mesi trascorsi nella struttura si era dedicato al volontariato e aveva manifestato la volontà di riscattarsi, allontanandosi dal suo passato criminale. “Mi sembrava davvero una persona autentica, che voleva dimostrare con gesti concreti di non essere più quella persona lì”, spiega don Domenico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La fiducia viene tradita, e fa male”, il parroco che voleva aiutare Elia Del Grande: “Mi sembrava una persona autentica”

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