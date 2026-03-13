Educare al bene all' ombra del male convegno con l' Arcivescovo Castellucci e il Cardinale Zuppi
L'appuntamento domani, sabato 14 marzo, nella chiesa di San Carlo a Modena, nell'ambito della rassegna "Modena capitale italiana del volontariato" L’arcivescovo Erio Castellucci, vicepresidente della Conferenza episcopale italiana (Cei) aprirà i lavori del convegno intitolato "Educare al bene all’ombra del male – Quali vie di giustizia sono possibili oggi?", che si terrà domani, sabato 14 marzo, presso la chiesa di San Carlo a Modena.L’appuntamento, inserito nel programma della rassegna "Modena capitale italiana del volontariato", prenderà il via alle 9.15 mentre alle 9 i giornalisti e organi di stampa potranno raccogliere le dichiarazioni dei relatori. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
