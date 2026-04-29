Van Dijk sostiene che la partenza di Alisson sarebbe un grande colpo per il Liverpool

Van Dijk ha dichiarato che la partenza di un noto portiere rappresenterebbe un colpo importante per il club di Premier League. La notizia è stata riportata questa settimana e riguarda le possibili mosse del club in vista del mercato estivo. Secondo alcune fonti, il trasferimento potrebbe avere ripercussioni sulla rosa e sulla strategia della società nei prossimi mesi. La situazione è ancora in evoluzione e si attendono ulteriori aggiornamenti.

2026-04-29 14:25:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Virgil van Dijk ha ammesso che la potenziale partenza di Alisson Becker sarebbe una grave perdita per il Liverpool, anche se il difensore insiste che non c’è ancora una decisione sul futuro del portiere. Alisson, attualmente indisponibile per un problema muscolare, rimane sotto contratto ad Anfield fino al 2027 dopo che il club ha attivato una proroga di un anno all’inizio di quest’anno. Nonostante ciò, il nazionale brasiliano è stato collegato ad un trasferimento quest’estate, con la Juventus tra coloro che sarebbero interessati alla stella della Premier League.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Van Dijk sostiene che la partenza di Alisson sarebbe un “grande colpo” per il Liverpool Notizie correlate Van Dijk: «La Champions League è fondamentale per il mercato estivo del Liverpool»Il capitano Virgil van Dijk ha espresso una chiara preoccupazione sul futuro del Liverpool a seguito della sconfitta recupero contro il... Everton-Liverpool 1-2: gol e highlights, Van Dijk al 100'Gli highlights della vittoria per 2-1 del Liverpool sul campo dei rivali cittadini dell'Everton: avanti con Salah, i Reds si fanno raggiungere...