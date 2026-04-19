Everton-Liverpool 1-2 | gol e highlights Van Dijk al 100'

Il Liverpool ha conquistato una vittoria per 2-1 contro l'Everton nel derby cittadino. I Reds sono passati in vantaggio con un gol di Salah, ma l'Everton ha pareggiato grazie a Beto, ex giocatore dell'Udinese. Nel recupero, al 90+10 minuti, Van Dijk ha segnato di testa su calcio d'angolo, decidendo il risultato finale. La partita si è svolta sul campo dei rivali dell'Everton.

Gli highlights della vittoria per 2-1 del Liverpool sul campo dei rivali cittadini dell'Everton: avanti con Salah, i Reds si fanno raggiungere dall'ex Udinese Beto e al 10' di recupero trovano la rete decisiva grazie al colpo di testa di Van Dijk su calcio d'angolo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Everton-Liverpool 1-2: gol e highlights, Van Dijk al 100' 3-0! Man City brush Liverpool aside in Pep's 1000th game (Doku Haaland goals highlights Van Dijk) Notizie correlate Leggi anche: Liverpool, van Dijk svela: «Dobbiamo arrivare in Champions League. Avrà un impatto sulla sessione estiva, al 100%» Leggi anche: Van Dijk, il gol è fortunatissimo: una deviazione grottesca premia il Liverpool Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pronostico Everton-Liverpool: analisi e probabili formazioni 19/04/2026 Premier League; Premier League: i clou sono Manchester City-Arsenal ed Everton-Liverpool; Everton vs Liverpool: Match preview, predicted line-ups, team news and prediction; Everton v Liverpool: Merseyside derby team news. Everton 1-2 Liverpool: Van Dijk wins first derby at Toffees’ new stadium in 100th minuteLiverpool laughed first, last and loudest on Sunday, as the Reds wrote the first chapter of the Merseyside derby at the brand new Hill Dickinson Stadium with a 100th-minute winning goal from Virgil ... nbcsports.com Everton vs Liverpool Highlights, Premier League: Van Dijk’s late header helps Liverpool beat Everton 2-1 in DerbyCatch the highlights from the Premier League 2025-26 clash between Everton and Liverpool at the Hill Dickinson Stadium in Liverpool on Sunday. sportstar.thehindu.com Nel 1998 il calcio inglese e quello italiano si incrociarono in modo insolito quando un giovane e irruento Marco Materazzi lasciò il Perugia per trasferirsi all'Everton. L'esperienza a Liverpool durò una sola stagione, ma fu un concentrato di intensità e agonismo facebook