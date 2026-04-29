A maggio, la Valtellina si trasforma in un paesaggio fiorito, con otto percorsi di media montagna che attraversano zone coltivate e boschi. Tra crocus, rododendri e meleti in fiore, i visitatori possono scoprire panorami ricchi di colori lungo i versanti terrazzati della regione. Questa stagione regala un’esplosione di natura che richiama, per alcuni aspetti, la fioritura dei ciliegi in Giappone, ma si svolge nelle montagne e nelle vallate locali.

Chi pensa alla fioritura dei ciliegi pensa al Giappone, ma la Valtellina regala uno spettacolo simile lungo i suoi versanti terrazzati. Tra fine marzo e inizio aprile, le date variano di qualche settimana a seconda dell'anno e dell'altitudine, i ciliegi selvatici si coprono di fiori bianchi e rosati lungo i pendii della media valle, con punti di osservazione privilegiati nei pressi dei centri abitati, ai bordi dei boschi e lungo le fasce dei terrazzamenti. La presenza massiccia di ciliegi sui versanti valtellinesi non è casuale: risale a una precisa scelta amministrativa dell'Ottocento, quando le autorità locali li piantarono per consolidare il suolo e prevenire gli smottamenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Valtellina in fiore a maggio: 8 percorsi di media montagna tra crocus, meleti e rododendri

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