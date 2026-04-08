Otto sentieri e una nuova mappa | Amaro svela nuovi percorsi tra natura e montagna

È stata appena pubblicata una nuova mappa tascabile dei sentieri naturalistici di Amaro, realizzata dal Comune con la collaborazione della sezione del Cai di Tolmezzo. La mappa include otto percorsi che attraversano aree di montagna e natura e rappresenta uno strumento utile per chi desidera esplorare i sentieri locali. La pubblicazione si inserisce in un progetto di valorizzazione del territorio e delle sue vie escursionistiche.

È fresca di stampa la nuova mappa tascabile dei sentieri naturalistici di Amaro, realizzata dal Comune in collaborazione con la sezione del Cai di Tolmezzo. Un progetto che punta da un lato a invitare i residenti a riscoprire il territorio, dall’altro a promuovere il paese come meta ideale per il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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