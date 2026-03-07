Valsa Group si fa sul serio | Grande attesa noi pronti

Valsa Group si prepara a partire con i playoff, un evento che coinvolge tifosi, giocatori e il tecnico Alberto Giuliani. Tutto è pronto per l’inizio delle partite, che rappresenta il momento clou della stagione. La squadra ha annunciato di essere pronta ad affrontare questa fase decisiva, mentre l’attesa cresce tra gli appassionati.

Ormai è tutto pronto per l’inizio dei playoff. Il momento che tutti aspettano, dai tifosi ai giocatori al tecnico, Alberto Giuliani in primis. "I ragazzi sono pronti e hanno voglia di scendere in campo" racconta il coach di Modena Volley, che domani alle 20.30 cercherà di indirizzare subito la serie verso Modena, anche se l’avversaria, Piacenza, rimane di alto profilo e molto pericolosa, soprattutto dopo la vittoria per 3-0 sul campo di Berlino nella semifinale di Coppa Cev. Alberto Giuliani, finalmente iniziano i playoff: con che spirito? "C’è tanta attesa, un’attesa che sicuramente dovremo essere bravi a trasformare in agonismo, in voglia di ottenere il risultato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Valsa Group fa sul serio. E torna l’effetto PalaPaniniComincia a farsi molto seria la candidatura di Modena Volley per il quarto posto in regular season, con un ruolino di marcia che non mente e dà poco...

Valsa Group, da oggi si fa sul serio. A Piacenza è sfida alla prima bigAlle 16 l’atteso esordio dei gialli (diretta su Dazn). Al via un calendario durissimo per De Cecco e compagni Tutto apparecchiato per l’esordio in SuperLega per Modena Volley, un esordio pieno di ... ilrestodelcarlino.it

Valsa Group a Piacenza. E ora il gioco si fa duroIl corroborante 3-0 contro Monza ha sicuramente disteso gli animi in casa gialloblù, il rinnovo fino al 2028 di coach Alberto Giuliani ha messo dei piloni sul futuro della squadra, ora sta ad Anzani e ... ilrestodelcarlino.it

High-intensity showdown in Modena! Valsa Group Modena defeat Rana Verona 3–1 in a thrilling four-set battle — 25-23, 22-25, 26-24, 25-21 Clutch points, tight finishes, and a powerful close to seal a massive victory at home! #ValsaGroupModena # - facebook.com facebook

GAME DAY Ultimo match della Regular Season questa sera Tutti al PalaPanini! Mercoledi 25 Febbraio Ore 20.30 Valsa Group Modena vs Rana Verona PalaPanini Rai Sport e VBTV #RanaVerona #VeronaVolley #NoiVerona #Superlega # x.com