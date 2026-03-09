Valsa Group È una rimonta d’altri tempi

Una battaglia inaudita e preventivabile quella che i 3.500 del PalaPanini si sono goduti nella serata di ieri, una scazzottata di altri tempi ricca di momenti altissimi e di errori, di crampi e cali fisici e risolta da un monumentale Luca Porro, dominatore del tie-break dopo che Modena era andata sotto 0-2 e aveva anche dovuto annullare un match point agli avversari sul 14-15. La capacità di non arrendersi dei gialloblù il dato incoraggiante di una gara 1 che poteva essere molto più severa, molto più impattante. Modena ha rimontato dallo 0-2 9-11, sfruttando il calo di Bovolenta e più in generale di una Piacenza che non era più riuscita a...