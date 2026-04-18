sentieri chiusi il comune si muova

Il Comune si trova a dover affrontare la chiusura di alcuni percorsi sul territorio, creando disagi tra cittadini e associazioni locali. La lista civica Andare Oltre, appartenente al centrodestra, ha diffuso una nota firmata dal capogruppo Olinto Bergamaschi, chiedendo interventi e soluzioni rapide. La questione riguarda principalmente la riapertura di alcuni sentieri e la gestione delle aree pubbliche interessate.

La lista civica Andare Oltre (centrodestra), con una nota a firma di Olinto Bergamaschi, capogruppo consiliare di opposizione a Bagno di Romagna, denuncia un fatto grave: da diversi mesi i sentieri di proprietà Comero Nord srl, in località Acquapartita, sono di fatto chiusi ai ciclisti di mountain bike, tramite cartelli di divieto e ostacoli fisici. Questi sentieri sono gravati da un diritto di pubblico passaggio perpetuo sia pedonale che ciclabile, sancito dall’accordo di mediazione n.1412021 del 24 maggio 2022, stipulato dal Comune con la Comero Nord e regolarmente approvato dal consiglio comunale. Il danno è concreto e misurabile: un’attività storica di noleggio e-bike ad Acquapartita ha chiuso proprio da quando quei sentieri sono diventati inaccessibili.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Lost Civilizations | Impossible Structures and Collapses

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