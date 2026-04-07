Nella notte tra Pasqua e Pasquetta un incendio boschivo si è sviluppato nella zona della Valsesia, portando all’intervento di Vigili del Fuoco e volontari. Le fiamme hanno causato l’interruzione di alcuni sentieri e hanno portato a un’ulteriore allerta per possibili frane nella zona. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nel tentativo di spegnere l’incendio e di mettere in sicurezza l’area.

I Vigili del Fuoco e i volontari stanno combattendo contro un incendio boschivo in Valsesia, divampato nella notte tra Pasqua e Pasquetta, che non è ancora stato completamente domato. Le fiamme hanno colpito la Val Mastallone, in provincia di Vercelli, partendo da un punto situato poco sopra la frazione Baraccone, nel territorio di Cravagliana. Da quel nucleo originario, il fuoco si è spostato rapidamente seguendo due direzioni diverse, dirigendosi verso i centri di Fobello e Rimella. L’evento ha raggiunto proporzioni notevoli, rendendo necessario l’intervento coordinato di diverse unità specializzate per evitare che il rogo si estendesse ulteriormente nelle aree limitrofe ai comuni interessati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valsesia in fiamme: allerta frane e sentieri chiusi dopo il rogo

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