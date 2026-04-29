Valle del Sacco patto tra Comuni contro inquinamento e sversamenti | incontro in Prefettura

Nella Valle del Sacco si è svolto un incontro tra i sindaci di Frosinone e Ceccano e il Prefetto. L’obiettivo era discutere le problematiche ambientali legate all’inquinamento e agli sversamenti nella zona. Durante l’incontro, sono stati condivisi alcuni punti per affrontare le criticità ambientali presenti nel territorio. La riunione si è concentrata sulla volontà di mettere in atto azioni coordinate tra le amministrazioni comunali e le autorità.

Un’azione condivisa per affrontare le criticità ambientali della Valle del Sacco. È questo l’obiettivo dell’incontro che si è svolto tra i sindaci di Frosinone e Ceccano, Riccardo Mastrangeli e Andrea Querqui, con il Prefetto Giuseppe Ranieri.Nel corso del confronto è stata presentata una bozza.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Bagnoli, riqualificazione al palo: lavori in corso tra proteste e allarme inquinamento. Scontro in Prefettura. Patto in Prefettura tra vigilanza privata e forze dell’ordineAlla Prefettura di Milano, è stato rinnovato il protocollo d’intesa “Mille occhi sulla città“, accordo che unisce forze dell’ordine, vigilanza... Contenuti di approfondimento Si parla di: Polo bellico ad Anagni, Legambiente attacca: Vergognosa l'assenza delle istituzioni alla Conferenza dei Servizi. Valle del Sacco, flash mob ad Anagni: 21 anni e bonifiche ferme allo 0,2%Ad Anagni protesta davanti all’ex Winchester: nel SIN del Sacco bonificato solo lo 0,2%. I nodi su fondi, sversamenti e riconversione del sito ... ilquotidianodellazio.it Moria di pesci e sversamenti nella Valle del Sacco, flash mob di Legambiente e altre associazioni: «Bonifica in forte ritardo. Esami fermi al 9% dell'area»Quattro i filoni processuali, una battaglia che va avanti da anni anche per riconvertire le industrie belliche. «Che fine hanno fatto i 53,6 milioni di fondi per la riqualificazione poi incrementati?» ... roma.corriere.it