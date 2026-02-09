Bagnoli riqualificazione al palo | lavori in corso tra proteste e allarme inquinamento Scontro in Prefettura

A Bagnoli i lavori di riqualificazione sono ancora in stallo. Questa mattina, nel corso di un incontro in Prefettura a Napoli, rappresentanti delle istituzioni e delle imprese hanno cercato di fare il punto sulla situazione. La discussione si è concentrata sui tempi del cantiere e sulle proteste che ancora si susseguono nel quartiere. Alla fine, nessuna decisione definitiva, e il progetto resta in attesa di una svolta concreta. La preoccupazione tra residenti e operai cresce, mentre il countdown per l’America’s Cup continua.

Bagnoli, un cantiere al centro del dibattito. Si è concluso senza svolte decisive l’incontro in Prefettura a Napoli, convocato per fare il punto sulla riqualificazione del quartiere in vista dell’America’s Cup. Il Commissariato straordinario ha ribadito che i lavori proseguiranno nonostante le preoccupazioni sollevate dai comitati cittadini e le proteste che hanno animato le strade nei giorni scorsi. L’assenza degli organizzatori del corteo del 7 febbraio ha reso l’incontro ancora più delicato, lasciando aperte le questioni cruciali relative all’inquinamento e al destino dei residenti di Borgo Coroglio.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Bagnoli Riqualificazione Blocco stradale a Bagnoli: proteste contro i decessi di due bambini in un quartiere afflitto da inquinamento #Bagnoli-America’s-Cup || Questa mattina, a Bagnoli, un gruppo di cittadini e attivisti ha bloccato una strada per protestare contro i decessi di due bambini nel quartiere. Bagnoli, incontro in Prefettura: "I lavori non si fermeranno" Questa mattina si è tenuto un incontro in Prefettura a Bagnoli. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Bagnoli Riqualificazione Argomenti discussi: America’s Cup 2027, la sfida: Pil e sviluppo: Napoli meglio di Barcellona; Stadio Maradona, il Comune: Abbiamo presentato il progetto alla Figc, col primo anello a ridosso del campo. Bagnoli, incontro in Prefettura: I lavori non si fermerannoAl tavolo di confronto assenti gli organizzatori del corteo del 7 febbraio. Il sub-commissario: L'inquinamento non è certificato ... napolitoday.it Bagnoli, nuova protesta. Bloccati i camion diretti alla colmataQuesta mattina manifestanti della rete di comitati hanno fermato centinaia di mezzi diretti ai cantieri dell'America's Cup ... rainews.it Il nuovo piano regolatore del Comune porterà nuovi rischi speculativi, tra l’area Est interessata dai cambi di destinazione d’uso, e l’area Ovest con la riqualificazione di Bagnoli. A questo si aggiunge l’impatto dell’overtourism e la scarsissima capacità di rispost facebook IL SINDACO - Manfredi: "La bonifica e la rigenerazione di Bagnoli sono una grande occasione di lavoro, rafforziamo questa opportunità per l'inserimento dei cittadini" ift.tt/j8mThOb x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.