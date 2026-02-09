Bagnoli riqualificazione al palo | lavori in corso tra proteste e allarme inquinamento Scontro in Prefettura

A Bagnoli i lavori di riqualificazione sono ancora in stallo. Questa mattina, nel corso di un incontro in Prefettura a Napoli, rappresentanti delle istituzioni e delle imprese hanno cercato di fare il punto sulla situazione. La discussione si è concentrata sui tempi del cantiere e sulle proteste che ancora si susseguono nel quartiere. Alla fine, nessuna decisione definitiva, e il progetto resta in attesa di una svolta concreta. La preoccupazione tra residenti e operai cresce, mentre il countdown per l’America’s Cup continua.

Bagnoli, un cantiere al centro del dibattito. Si è concluso senza svolte decisive l’incontro in Prefettura a Napoli, convocato per fare il punto sulla riqualificazione del quartiere in vista dell’America’s Cup. Il Commissariato straordinario ha ribadito che i lavori proseguiranno nonostante le preoccupazioni sollevate dai comitati cittadini e le proteste che hanno animato le strade nei giorni scorsi. L’assenza degli organizzatori del corteo del 7 febbraio ha reso l’incontro ancora più delicato, lasciando aperte le questioni cruciali relative all’inquinamento e al destino dei residenti di Borgo Coroglio.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

