Poche ore dopo il suo ingresso nella casa del Grande Fratello, Valeria Marini ha avuto un episodio di vomito, suscitando preoccupazione tra gli altri concorrenti e gli spettatori. Durante la giornata, si sono verificati momenti di disagio che hanno attirato l’attenzione su alcune sue parole, tra cui una teoria sulla mela avvelenata e Biancaneve. La concorrente ha mostrato segni di malessere mentre parlava di questa interpretazione.

A poche ore dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, Valeria Marini ha vissuto momenti di forte disagio che hanno allarmato coinquilini e telespettatori. L’episodio, avvenuto in diretta e documentato dalle telecamere del Grande Fratello, ha scatenato un’ondata di commenti sui social e sollevato interrogativi sulle reali cause del malore. La showgirl si trovava in giardino insieme a Raimondo Todaro, Marco Berry e altri inquilini quando ha iniziato ad accusare i primi sintomi. Secondo le testimonianze dei presenti, Valeria ha manifestato rapidamente segni di nausea e, mentre si allontanava verso il bagno su consiglio dei compagni, ha iniziato a tossire in modo incontrollabile.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Valeria Marini vomita al Grande Fratello: la teoria della mela avvelenata come Biancaneve

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